Ex-secretário de Guedes abre empresa para disputar leilões de saneamento em municípios

Paulo Uebel, que integrou a equipe econômica do governo Bolsonaro, criou empresa para atuar no ramo de privatização de água e esgoto

Brasil de Fato - Ex-secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no governo de Jair Bolsonaro (PL), o empresário Paulo Uebel deixou a equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) em agosto de 2020, depois de 18 meses no cargo. No posto, ajudou a gestão a atuar em favor da privatização de empresas públicas.

Entre as "conquistas" do projeto econômico do governo, está a aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico, que prevê a participação da iniciativa privada no setor de água e esgoto. É justamente nessa área em que Paulo Uebel está atuando desde maio de 2021, quando fundou a empresa Cristalina Saneamento.

Objetivo da empresa: disputar leilões de privatização

Segundo Uebel, em sua conta no LinkedIn, a empresa "tem o papel de integrar soluções e parcerias em saneamento, além de atuar como uma operadora de serviços públicos". Em entrevista ao jornal Valor Econômico publicada em fevereiro deste ano, ele disse que o objetivo principal é disputar leilões de privatização dos sistemas de saneamento nos municípios brasileiros.

No empreendimento, Uebel se uniu a outras duas pessoas: Yves Besse, executivo que já passou por Veolia, Suez e CAB Ambiental e foi presidente da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon); e Daniela Pinho, que foi diretora da CAB Ambiental.

Ao Valor, Uebel afirmou que a firma está se estruturando para disputar leilões e licitações em Erechim (RS), Porto Alegre (RS) e Brusque (SC). “O mercado de concessões municipais tem um potencial gigantesco, muito maior que o das empresas estaduais", afirmou.

"Temos mapeados 64 projetos em curso, muitos anteriores ao novo marco legal do saneamento. Com a nova lei, certamente esse número vai mais do que dobrar nos próximos anos. São muitas oportunidades para novos entrantes”, disse o ex-secretário de Guedes.

R$ 5 bilhões em 10 anos

Em setembro do ano passado, ao jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, onde a empresa foi fundada, Uebel projetou o montante financeiro que pretende levantar na operação da Cristalina Saneamento.

"Esperamos conquistar dez contratos em um período de cinco a seis anos, atendendo entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas. Isso significa viabilizar um volume de investimentos de R$ 5 bilhões em 10 anos", detalhou.

Quem é Paulo Uebel

Em seu currículo, o ex-secretário afirma ser bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS e mestre em administração pública pela Columbia University, em Nova York. Na gestão de João Doria (PSDB) à frente da Prefeitura de São Paulo, foi secretário municipal de Gestão, entre 2017 e 2018.

A relação com Doria é antiga. Uebel foi um dos diretores do Grupo Lide, que pertencia ao governador, entre 2009 e 2010. O ex-secretário também tem longa trajetória em organizações de direita. Entre 2008 e 2011, foi diretor-executivo do Instituto Millenium, que tem Paulo Guedes entre seus fundadores.

Críticas

O dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, comentou o caso em sua conta no Twitter. "Para a burguesia parasitária não tem imoralidade em usar o Estado de um lado e passar para o outro lado para lucrar", escreveu.

Sabem qual é o novo empreendimento do ex-secretário de privatizações Paulo Uebel? Uma empresa para disputar a privatização das companhias de saneamento municipal. Para a burguesia parasitária não tem imoralidade em usar o Estado de um lado e passar para o outro lado para lucrar





