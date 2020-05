Expectativa de inflação dos consumidores recua ao menor nível histórico

Economista da FGB IBRE afirma que as quedas são o reflexo de um cenário atípico de deflação dos principais itens e da expectativa do mercado de valores menores edit

247 - A expectativa de inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses recuou para 4,8%, atingindo o valor mínimo da série histórica. Neste mês de maio, foi registrada uma redução de 0,6 ponto percentual quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A informação é do portal G1.

A economista Renata de Mello Franco, da FGV IBRE, disse que as quedas são o reflexo de um cenário atípico de deflação dos principais itens e da expectativa do mercado de valores cada vez menores para a inflação oficial, aponta a reportagem.

"No entanto, nesses tempos de crise, as famílias têm concentrado seus gastos em itens de maior necessidade, por exemplo os alimentos, cuja inflação tem permanecido significativamente acima do IPCA, fazendo com que as perspectivas para os próximos meses sejam de uma inflação muito acima da projetada pelo mercado”, afirma Renata.

