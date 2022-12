Expectativa de queda da inflação é a maior em quatro anos com otimismo sobre novo governo

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha realizada nos dias 19 e 20 de dezembro aponta que, para 31% dos brasileiros, a inflação vai diminuir nos próximos meses, quando o governo Lula começar. Esse é o maior percentual registrado nos quatro anos do mandato de Jair Bolsonaro.

Em junho deste ano, apenas 13% faziam essa avaliação. O período coincide com uma queda no índice de preços ao consumidor, de um patamar de quase 12% para menos de 6% no acumulado em 12 meses.

Segundo a pesquisa, a parcela dos que acham que a inflação vai aumentar é 39%, ante 63% na pesquisa anterior. Esse é o menor percentual nestes quatro anos de governo. Para 24% a inflação vai continuar como está.

A previsão do mercado financeiro é de uma queda no índice de preços, passando de 5,8% neste fim de ano para 5,2% no final do próximo.

Desemprego

No final do ano passado, 35% esperavam aumento do desemprego. O mesmo percentual previa uma queda. Em junho, 45% estavam pessimistas, e 23%, otimistas.

Agora, 36% que projetam piora do mercado de trabalho nos próximos meses e 37% veem melhora. Esse último dado é o melhor para o período de quatro anos.

