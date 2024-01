Exportações brasileiras cresceram dez vezes acima da média mundial, diz Alckmin

Apoie o 247

247 – O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou, nesta sexta-feira (05/01), o relatório mensal elaborado pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) sobre a Balança Comercial Brasileira em 2023. De acordo com o documento, as exportações brasileiras atingiram o recorde de 339,7 bilhões de dólares no ano passado, registrando um crescimento de 1,7% em relação a 2022. O saldo comercial também foi inédito, alcançando 98,8 bilhões de dólares, representando um aumento de 60,6% em comparação ao ano anterior.

Segundo o vice-presidente da República e ministro do MDIC, Alckmin, o Brasil apresentou uma expansão significativa, dez vezes superior à média mundial de 0,8% no volume de exportações. O destaque foi dado à retirada das restrições contra a exportação de tubos de aço brasileiros pelos Estados Unidos, que estava em vigor desde 1992, após a revogação do direito antidumping. Essa medida resultou em um aumento de 103,4% nos preços das exportações brasileiras, contribuindo positivamente para o setor siderúrgico.

O relatório revela que o setor agropecuário foi responsável por 24% das exportações, totalizando 81,5 bilhões de dólares em 2023, com um aumento de 9% ao longo do ano. Os produtos mais exportados incluíram soja, óleos brutos de petróleo, minério de ferro, entre outros.

Alckmin elogiou o desempenho do Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), destacando o recorde de 28.500 novas empresas exportadoras, resultado do apoio dessas instituições. O vice-presidente ressaltou ainda a importância da Política Nacional da Cultura Exportadora, lançada pelo MDIC, para incentivar a participação de empresas de menor porte no mercado internacional.

O crescimento das exportações brasileiras em 2023 foi atribuído à retomada das relações e parcerias com diversos países, como China, Indonésia, México, Vietnã, Argélia, Uruguai e Paraguai. O vice-presidente enfatizou que o saldo comercial recorde de 8,2 bilhões de dólares é um indicativo expressivo para a economia e as reservas internacionais.

Os dados revelam ainda uma queda de 11,7% nas importações em 2023, totalizando 240,8 bilhões de dólares, devido à redução do valor das commodities.

Para 2024, Alckmin projeta um ano promissor para o comércio exterior brasileiro, com a expectativa de alcançar o recorde de 348 bilhões de dólares em exportações. O vice-presidente destacou o empenho do Governo Federal em estabelecer relações com diversos continentes, fortalecendo o comércio internacional e buscando novas oportunidades.

