Falha na usina de Belo Monte provoca apagão em estados; Aneel quer explicação

247 - Problemas em linhas de transmissão da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, deixaram diversos estados sem energia na manhã desta sexta-feira (28). Ao menos São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás foram atingidos pelo apagão, que atingiu consumidores e indústrias .

A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que com a falha houve uma sobrecarga do sistema, levando ao desligamento de seis unidades geradoras da hidrelétrica de Belo Monte. O problema durou 20 minutos, informou a Aneel, que encaminhou um ofício à empresa responsável pela operação da usina de Belo Monte pedindo explicações sobre o caso.

Ao todo, foram registradas duas ocorrências. A primeira, em 11h06, desligou o Polo 1 do Elo CC 800 kV Xingu/Estreito, que, de acordo com informações preliminares do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), estava transmitindo 1.996 MW. O problema sobrecarregou outros polos do sistema de transmissão associado à Belo Monte, mas sem causar danos ao Sistema Interligado.

Mas 20 minutos depois, às 11h26, ainda com o Polo 1 inativo, houve o desligamento do Polo 2 do mesmo sistema, que transmitia 1.983 MW. Foi este segundo problema que teria causado sobrecarga no Elo CC Xingu/Terminal Rio, sendo necessário desligar 6 unidades geradoras de Belo Monte. O apagão em alguns estados seria consequência disso.

