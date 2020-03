Falta de ação de Trump provoca crash nos mercados financeiros globais

Da RT – O Covid-19 causou estragos nos mercados financeiros mundiais depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto uma pandemia, e os EUA proibiram todos os voos europeus.

As ações europeias abriram acentuadamente na quinta-feira, com o FTSE de Londres caindo cerca de 2,4%. A fabricante de motores a jato Rolls-Royce liderou as perdas, já que as ações da empresa caíram 13% e as ações das companhias aéreas também foram afetadas.

As perdas nos mercados asiáticos foram lideradas pela Austrália, com o índice All Ordinaries fechando em 7,23%. Seguiu-se o Mumbai Sensex, da Índia, que caiu mais de 6,5%, e o Nikkei 225, do Japão, que perdeu 4,4%.

A Bolsa de Hong Kong havia caído 3,4% no final do pregão, enquanto o Shanghai Composite caiu 1,52%. O Brasil deverá ter mais um dia de grandes perdas.