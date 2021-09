Falta de insumos desestabiliza vendas de carro no Brasil; setor tem o pior resultado em 16 anos

Apoie o 247

247 - A venda de veículos novos no Brasil teve uma queda de 4,97% em agosto deste ano, quando comparado com o mês anterior. De acordo com levantamento da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave), esse é o pior resultado registrado pelo setor nos últimos 16 anos.

Na comparação com o mesmo período de 2020, o recuo foi de 1,8%. O resultado representa a terceira queda consecutiva na venda de automóveis novos comercializados em território nacional, entre carros de passeio, motos, vans, caminhões e ônibus.

Um dos fatores apontados pela Fenabrave para a queda de vendas é a escassez de insumos. De acordo com a Federação, a falta de peças e componentes industriais impedem a regularização da produção em todos os segmentos.

“O ritmo dos emplacamentos e venda de veículos no Brasil está sendo ditado pela capacidade de entrega das montadoras, que ainda sofrem com a escassez, especialmente, de semicondutores (materiais que possuem baixa condutividade elétrica utilizados em automóveis)”, analisa o presidente da Federação, Alarico Assumpção Júnior.

