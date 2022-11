"Falta um ministro da Fazenda", diz Jaques Wagner sobre articulação da PEC da Transição

Apoie o 247

247 - O ex-ministro e senador Jaques Wagner (PT-BA), da transição do governo Lula (PT), afirmou que a indicação de quem será o ministro a Fazenda a partir do início do próximo mandato facilitaria o processo de articulação pela PEC da Transição no Congresso Nacional.

“Eu acho que falta, por enquanto, um ministro da Fazenda. (...) Eu acho que facilita (se um ministro fosse indicado agora), mas isso é uma opinião. Quem vai decidir é o presidente da República”, manifestou.

O parlamentar se reúne com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (25) em São Paulo e pretende passar a ele o cenário atual da transição em Brasília. Lula está se recuperando de um procedimento médico.

De acordo com Jaques Wagner, Lula ainda está refletindo sobre a indicação para a Fazenda: “não tem nome na mesa, tem na cabeça do presidente”. “Nós vamos conversar, eu vou dar o quadro para ele. Ele está refletindo, está olhando as coisas”.

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta quarta-feira que o impasse em relação à PEC da Transição está no tempo de validade do texto. Tanto Gleisi quanto Jaques Wagner defendem o prazo de quatro anos, “mas nem sempre na democracia você sai com seu desejo atendido”, afirmou o senador.

