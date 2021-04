Familiares do ex-presidente da Samsung devem pagar cerca de R$ 58 bi em imposto sobre herança

247 - A família do ex-presidente do conselho de administração da Samsung, Lee Kun-hee, afirmou nesta quarta-feira (28) que vai pagar mais de 12 trilhões de wons (moeda sul-coreana), cerca de R$ 58,3 bilhões, em impostos sobre herança. Lee, considerado o responsável por transformar a Samsung na maior fabricante mundial de smartphones e chips de memória, morreu em 25 de outubro de 2020.

Além do pagamento de impostos, a família do ex-presidente da Samsung disse que também doará a vasta coleção particular de arte de Lee para curadores estatais. A fortuna do sul-coreano é avaliada em 26 trilhões de wons.

"É nosso dever cívico e responsabilidade pagar todos os impostos", disse a família.

Este deve ser um dos maiores pagamentos de impostos sobre herança do mundo e tem potencial para diluir o controle acionário da família Lee dentro da Samsung.

