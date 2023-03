"Fazer a Selic cair é a tábua de salvação do PT", diz gestor da Verde Asset

Apoie o 247

247 - O fundador da Verde Asset, Luis Stuhlberger, gestor de um dos maiores fundos de investimento do país, disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está trabalhando de maneira lenta e “desconectada”, fazendo com que a economia se dirija para uma piora razoável”. As declarações de Stuhlberger foram feitas ao programa Daytrade, do Brazil Journal.

Ainda segundo ele, a pressão do governo para que o Banco Central reduza a taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano, está ligada à necessidade de promover a atividade econômica. “Fazer a Selic cair é a tábua de salvação do PT”, disse.

Ainda segundo ele, o governo precisa apresentar um plano fiscal para que haja uma queda nos juros. Apesar disso, o gestor disse acreditar que um plano “minimamente crível será assinado”, com impacto limitado.

Na entrevista, Stuhlberger ressaltou que o atual cenário econômico fez com que o fundo alocasse 17% do patrimônio em bolsa, patamar abaixo da média entre 25% e 30% registrada nos últimos anos.

