Fed deve subir mais os juros nos Estados Unidos para conter inflação

Decisão amplia incertezas no Brasil e contribui para alta do dólar

247 – "No momento em que as pressões inflacionárias ainda se mostram intensas nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) endureceu o discurso e passou a sinalizar um caminho mais agressivo no processo de retirada dos estímulos extraordinários adotados em resposta à pandemia. Se em setembro os dirigentes do Fed esperavam apenas uma elevação de 0,25 ponto nos juros em 2022, agora a mediana de suas projeções aponta para três altas no próximo ano, o que levaria os juros para a faixa entre 0,75% e 1%", aponta reportagem do Valor Econômico.

A decisão amplia incertezas no Brasil e contribui para alta do dólar, que ontem voltou a ser negociado acima de R$ 5,70.

