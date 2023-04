Feira de Cantão já soma mais de US$ 4,5 bilhões em exportações

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Ministério do Comércio informou nesta quinta-feira (27) que a segunda fase da Feira de Importação e Exportação da China, mais conhecida como Feira de Cantão, atraiu 815 mil visitas e alcançou um volume dos negócios de mais de US$ 4,5 bilhões em exportações até essa quarta-feira (26), penúltimo dia do evento.

Em coletiva de imprensa, a porta-voz do ministério, Shu Jueting, disse que a terceira fase da Feira, que será realizada de 1o a 5 de maio, vai exibir produtos têxteis e de vestuário, calçados, materiais de escritório, bagagens e objetos de lazer, alimentos, medicamentos e produtos de saúde.

