Feira Internacional de Comércio de Serviços da China termina com bons resultados

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - A Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (CIFTIS, na sigla em inglês) terminou nesta terça-feira (7), em Pequim. O volume de transações comerciais do evento superou sua última edição.

Sendo a maior mostra do comércio de serviços no globo, a CIFTIS ofereceu uma oportunidade importante para as empresas da China e de outros países. A feira apresentou um futuro promissor nas frentes de comércio de serviços, que abrange a economia digital, a cultura, o turismo, a educação, as finanças, a tecnologia e a saúde.

A CIFTIS também ofereceu uma plataforma de apresentação para o comércio digital, que ganhou força como um dos meios para o mundo enfrentar a crise sanitária atual.

PUBLICIDADE

Afetado pela pandemia da Covid-19, o volume comercial mundial teve queda de quase um quinto em 2021, enquanto os serviços digitais registraram aumento e podem se tornar uma força motriz para promover o comércio do setor no futuro.

A feira deste ano aproveitou plenamente o potencial do setor digital para explorar novas motivações para a promoção do comércio de serviços. De fato, a própria realização desta edição da CIFTIS, tanto presencial como online, foi uma boa experiência sobre o uso dos serviços digitais.

PUBLICIDADE

Além disso, o evento proporcionou uma plataforma aberta e abrangente e contribuiu para a procura de novas oportunidades comerciais dos países em desenvolvimento, para aliviar a disparidade na recuperação econômica global. Empresas de países como Filipinas, Estônia, Camboja e Azerbaijão participaram ativamente da feira.

A organização da CIFTIS realizou uma série de atividades temáticas para diversos países, com o objetivo de divulgar seus produtos e serviços. Mercadorias típicas do Irã, de Togo, da Letônia e de outros países foram exibidas e atraíram muitos visitantes chineses.

PUBLICIDADE

Durante a CIFTIS deste ano, a China anunciou várias medidas para compartilhar a oportunidade de desenvolvimento no comércio de serviços e impulsionar a reativação econômica global. Vale notar que o evento emitiu o sinal da determinação chinesa de ampliar a abertura. Isso injetou maior confiança na economia mundial, que tem sido afetada pelo protecionismo e unilateralismo.

Apesar do fim da feira deste ano, a China continuará persistindo na abertura e promovendo a cooperação de benefício mútuo com seus parceiros pelo mundo.