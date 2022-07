Felipe Coutinho diz que preços altos prejudicaram a Petrobrás

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET) e conselheiro do Clube de Engenharia, Felipe Coutinho, criticou a atual política de preços da companhia adotada desde 2016. De acordo com o dirigente, o chamado preço de paridade de importação é responsável pela perda de mercado de 30% para a petrolífera brasileira.

"Os principais beneficiários são os agentes privados da cadeia de importação, a maior parte estrangeiros, distribuidores que competiam com a BR e produtores de etanol brasileiros e americanos. O consumidor foi prejudicado com o aumento geral dos preços e a economia como um todo pela perda de produtividade pela alta dos custos", afirmou. "Um dos objetivos dessa política de preços foi facilitar a venda das refinarias para o capital estrangeiro, pois ninguém é tão eficiente quanto a Petrobrás no abastecimento do mercado interno e sem isso não haveria chance de retorno para esse investimento por parte dos compradores".

Segundo Coutinho, "o preço paritário de importação é uma estimativa, um número arbitrado". "Então fazem um cálculo, por exemplo, de quanto sairia o diesel se fosse importado, com os custos dos importadores, o que não necessariamente é real. Se jogo para cima o preço, como aconteceu, eu viabilizo o negócio do importador de diesel e sua lucratividade. Com isso, o diesel caro da Petrobrás fica caro e encalhado, afetando a produção de todos os outros derivados".

