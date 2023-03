Felipe Coutinho: 'números evidenciam que a distribuição de dividendos tem sido desproporcional aos investimentos da Petrobrás'

De acordo com o vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, em 2021 e 2022, "houve aumento de 64 vezes do pagamento de dividendos em relação ao investimento anual" edit

247 - O vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET), Felipe Coutinho, reforçou que a estatal não pode diminuir investimentos para o pagamento de dividendos (divisão do lucro da empresa entre acionistas). "Em 2021 e 2022 a razão média entre os dividendos pagos e o investimento líquido foi de 804%, enquanto entre 2005 e 2020 foi de 12,7%, em termos médios. Ou seja, houve aumento de 64 vezes do pagamento de dividendos em relação ao investimento anual", disse.

"Os números evidenciam que a distribuição de dividendos tem sido desproporcional aos investimentos. Os resultados históricos demonstram que não é possível sustentar tais políticas", acrescentou.

O posicionamento da associação foi emitido em um contexto no qual os preços de combustíveis têm sido um dos principais temas na área econômica da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nessa quinta-feira (2), o presidente Petrobrás, Jean Paul Prates, afirmou que o Preço de Paridade de Importação (PPI) não será a única referência para a definição dos valores de produtos vendidos no mercado nacional.

O governo federal anunciou a volta de impostos federais e, para evitar um reajuste muito alto, a petrolífera disse a redução de 3,92% no preço da gasolina. A administração de Lula anunciou na terça-feira (28) que vai criar um imposto temporário sobre a exportação de petróleo cru para que a taxação sobre o combustível não seja completamente repassada ao consumidor.

Leia a nota da AEPET:

Em outubro do ano passado escrevi “Insustentáveis Dividendos Pagos pela Atual Direção da Petrobrás”. [1] Demonstrei que foram a redução dos investimentos, a níveis insuficientes para manter reservas e produção de petróleo, as vendas de ativos rentáveis, estratégicos e resilientes à queda do preço do petróleo e seus preços conjunturalmente altos, que possibilitaram pagamentos de dividendos altos e insustentáveis pela direção da Petrobrás em 2021 e 2022. Aqui reitero essas conclusões a partir do resultado consolidado de 2022.



Redução dos investimentos para maximizar pagamento de dividendos



A Tabela 1 apresenta, em dólares estadunidenses (US$), os Dividendos Pagos e o Investimento Líquido, sendo este último a soma das aquisições de ativos imobilizados e intangíveis, reduções (adições) em investimentos e investimentos em títulos e valores mobiliários, descontado do recebimento pela venda de ativos (desinvestimentos). [2]

Foto: Divulgação

Em 2021 e 2022 a razão média entre os dividendos pagos e o investimento líquido foi de 804%, enquanto entre 2005 e 2020 foi de 12,7%, em termos médios. Ou seja, houve aumento de 64 vezes do pagamento de dividendos em relação ao investimento anual.



Os lucros e dividendos distribuídos hoje, são resultados dos investimentos realizados no passado. É evidente que elevar a distribuição dos dividendos, em detrimento dos investimentos, comprometerá o resultado futuro.

Os números evidenciam que a distribuição de dividendos tem sido desproporcional aos investimentos. Os resultados históricos demonstram que não é possível sustentar tais políticas.



Além de analisar os resultados históricos da Petrobrás é necessário comparar suas políticas de investimentos e de distribuição de dividendos com as de outras grandes companhias petrolíferas integradas.



A Tabela 2 apresenta os dados consolidados de 2022 da Petrobrás e de grandes petrolíferas listadas em bolsas. [2] [3]

Foto: Reprodução

