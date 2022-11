Felipe Salto: Teto de Gastos pode ser trocado por limite de dívida

Apoie o 247

ICL

247 - Secretário de Fazendo e Planejamento do Estado de São Paulo, o economista Felipe Salto, redigiu uma proposta de reforma da regra fiscal para substituir o Teto de Gastos e enviou uma minuto ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e ao economista Persio Arida, que integram o grupo de transição.

"Persio disse que iria ler com atenção, que a transição estava apenas no começo e que queria conversar. Para não parecer que estamos colocando carroça na frente dos cavalos, preciso dizer que a proposta é um exercício intelectual que fazemos há anos", afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo .

"Agora, com outros economistas e gente do direito financeiro, estamos tentando bolar algo razoável para não perder mais uma oportunidade de fazer mudanças que vão além do apagar incêndios", continuou.

"É óbvio que você não pode dar um cavalo de pau nas regras fiscais, mas é preciso entender que nesse aspecto não tem nada de novo em 2023", disse ele, lembrando que o Teto já foi desrespeitado pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes. "É mais um ano em que você vai precisar de licença constitucional para furar o teto, com todo o custo político de negociar uma nova PEC [Proposta de Emenda à Constituição]”.

O economista confirmou ainda que foi sondado para integrar o governo de Lula da Silva (PT). "Fico muito honrado porque recebi duas abordagens. Numa delas, Alckmin me sondou para saber se tenho interesse. Não houve convite", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.