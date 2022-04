Fenae alerta sobre empréstimos em cenário de desemprego: "Pode ser bomba de efeito retardado"

Apoie o 247

ICL

Fenae - A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua/IBGE) aponta que o país contabiliza mais de 12 milhões de brasileiros sem trabalho e renda formal. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) elevou projeção para a inflação, este ano: 6,5% — percentual bem acima do teto da meta. Diante de uma inflação persistente, juros altos, desemprego e perspectiva de baixo crescimento da economia, a tendência, segundo analisa o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fausto Augusto Júnior, é que o mercado de trabalho continue se desestruturando.

É neste cenário que a direção da Caixa Econômica Federal lançou mais uma linha de empréstimo para pessoa física, incluindo os chamados “negativados”: cidadãos com "nome sujo” em serviços de proteção ao crédito. O empréstimo, a juro de 1,95% a 3,65% ao mês, pode chegar a R$ 1 mil, o que corresponde a 40% da renda média do brasileiro com alguma ocupação.

Segundo a Pnad, o rendimento real habitual do trabalhador caiu 8,8% no trimestre encerrado no último mês de fevereiro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Isso significa, segundo a Pesquisa, que a renda média caiu para R$ 2.511 [era R$ 2.752, em fevereiro de 2021].

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Uma pessoa ou família que comprometa quase metade do rendimento mensal com empréstimo terá condições de honrar a dívida e ainda sobreviver neste contexto econômico?”, questiona o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), Sergio Takemoto. “O que se dizer, então, sobre quem está negativado e, possivelmente, desempregado?”, acrescenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fausto Júnior emenda a avaliação. “Estamos falando de rendas baixas e que podem ficar bem menores com a contratação de dívidas”, pontua. “Estão construindo um modelo que, passadas as eleições, vai retirar ainda mais [recursos] de quem já tem muito pouco”, acrescenta o diretor técnico do Dieese.

COMBINAÇÃO ARRISCADA — O presidente da Fenae ressalta que o problema não é a concessão de crédito à população. O alerta é para o que ele classifica como “combinação de extremo risco” tanto para quem contrai o empréstimo quanto para o próprio banco público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A economia brasileira está deprimida por uma política de governo que paralisou a possibilidade de o trabalhador ter emprego e renda”, explica Sergio Takemoto. “Defendemos medidas anticíclicas. Contudo, esses ‘pacotes de bondades’ do governo — com mais linhas de empréstimo à população já economicamente massacrada — tratam-se, na verdade, de uma jogada para atrair milhões de pessoas que recebiam auxílio emergencial, por exemplo, e agora têm ainda menos condições de honrar qualquer dívida contraída”, alerta.

Segundo observa Takemoto, são brasileiros que ou buscam empréstimo para sobreviver ou recorrem a crédito na tentativa de empreenderem por necessidade, e não por oportunidade. “Eles abrem seus pequenos negócios por estarem desempregados, por não enxergarem outra saída para a sobrevivência. No desespero, caem na armadilha do empréstimo e, possivelmente, na lista de inadimplentes”, pontua.

SALÁRIO MENOR, DESEMPREGO MAIOR — Levantamento feito pelo Dieese a pedido da Fenae mostra que os aumentos reais do salário-mínimo [descontados os efeitos da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)] vêm ficando cada vez menores ou até zerados, como é o caso dos últimos três anos, incluindo 2022. Neste governo, apenas em 2019 houve reajuste [real] do salário, no percentual de 1,14%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o estudo, os índices de aumento [real] do salário-mínimo no governo Michel Temer variaram entre 0,35% em 2016, 0,1% em 2017 e 0,25% em 2018. No governo Dilma Rousseff, o salário chegou a ter reajuste de 7,59%, em 2012, ano de maior aumento real. Já no governo Lula, o maior reajuste [real] do salário-mínimo foi em 2006, quando o percentual chegou a 13,04%.

No entendimento do Dieese, o salário-mínimo necessário deveria ser de R$ 6.394,76; ou seja, cinco vezes e meia a mais do que os atuais R$ 1.212. Para este cálculo, o Departamento considera o preceito constitucional de que o salário deve atender as necessidades básicas do trabalhador e das famílias, com valor único para todo o país e considerando também o custo da cesta básica de alimentos.

O levantamento do Dieese também aponta a evolução do desemprego no país. Considerando os mesmos anos analisados acima, as taxas médias anuais de desemprego foram de 9,2% [2006], 7,4% [2012], 11,7% [2016], 12,9% [2017], 12,4% [2018], 12% [2019], 13,8% [2020] e 13,2% [2021]. Em relação a 2006, era considerada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad). Para os demais anos, a fonte passou a ser a Pnad Contínua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Em cenário como este, a massa salarial [dinheiro circulante na economia, proveniente de salários] diminui, contribuindo para desacelerar ainda mais a atividade econômica”, lembra Fausto Júnior. “Além disso, com o aumento da informalidade e da precarização do trabalho, torna-se cada vez mais difícil ao trabalhador ter garantias para efetivamente acessar o crédito. É preciso que a política de crédito no Brasil seja alterada de modo estrutural, se voltando para os mais pobres, e não medidas pontuais de caráter eleitoreiro”, completa o diretor-técnico do Dieese.

O mais recente Mapa de Endividamento produzido pela Serasa mostra que cerca de três em cada dez brasileiros estão inadimplentes e sem trabalho. O levantamento também revela: o número de devedores no país atingiu 65,17 milhões de pessoas e um volume de débitos da ordem de R$ 263 bilhões, em janeiro. Por segmento, os principais débitos continuam sendo com bancos/cartões [28,6%].

De acordo com o Banco Central, o endividamento brasileiro somou 79,6% do Produto Interno Bruto (PIB), em janeiro.

"BOMBA" — Considerando também os dados consolidados pelo Dieese a pedido da Fenae, Sergio Takemoto ainda questiona as reais intenções do governo e da direção da Caixa com operações de crédito tão arriscadas para credores em situação de grande vulnerabilidade — como é o caso dos “negativados” — e para o banco público.

“Parece uma tentativa de inflar os resultados do banco, a curto prazo, com o aumento da concessão de créditos que dificilmente serão pagos”, analisa o presidente da Federação, ao destacar possível forma temerária de gestão da estatal, uma vez que considerável volume dos empréstimos deverá resultar em prejuízo à Caixa.

“Geram-se resultados artificiais que vão estourar no próximo governo”, afirma Takemoto. “É, portanto, uma política que pode estar abrindo espaço para uma bomba de efeito retardado”, reforça o presidente da Fenae.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE