FGV: IGP-10 tem queda em fevereiro pela 1ª vez desde meados de 2023

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) registrou queda em fevereiro pela primeira vez desde meados do ano passado com destaque para a deflação dos produtos agropecuários, informou nesta sexta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O índice recuou 0,65% em fevereiro, depois de subir 0,42% no mês anterior, marcando uma queda mais acentuada do que a de 0,42% esperada em pesquisa da Reuters e a primeira taxa negativa desde agosto de 2023.

Com isso, o IGP-10 passa a acumular em 12 meses deflação de 3,84%, contra queda de 3,20% em janeiro nessa base de comparação.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, caiu 1,08% em fevereiro, depois de subir 0,42% no mês anterior.

No IPA, os produtos agropecuários passaram a cair 2,36% em fevereiro, de uma alta de 2,22% no mês anterior, enquanto os proutos industriais aceleraram a deflação a 0,61%, de recuo de 0,22%.

A soja em grão foi destaque para o resultado do IPA, uma vez que apresentou queda de 15,01% em fevereiro, de uma taxa negativa de 1,26% em janeiro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, registrou a alta de 0,62% no mês, depois de avanço de 0,46% em janeiro.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.

(Por Camila Moreira)

