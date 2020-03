Filipinas fecha sua Bolsa por causa do coronavírus

Por InfoMoney

A Bolsa das Filipinas suspendeu as negociações a partir de terça-feira “para garantir a segurança de funcionários e negociadores diante dos crescentes casos do coronavírus”.

O fechamento faz parte de uma quarentena mais ampla de um mês que o presidente Rodrigo Duterte anunciou na ilha principal de Luzon. A quarentena envolve o fechamento de redes de transporte e a limitação das operações comerciais, informou a Reuters.

O país registrou 142 casos confirmados de coronavírus desde o meio-dia de segunda-feira, de acordo com seu Departamento de Saúde. O índice de referência das Filipinas caiu 7,91% no fechamento de segunda.