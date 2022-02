Flávio Bolsonaro diz que Guedes poderia deixar o cargo, num eventual segundo governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 – Coordenador da campanha de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) admitiu a possibilidade de saída de Paulo Guedes do cargo. "Ele (Guedes) tem o senso de responsabilidade de buscar o meio-termo para que a política econômica não degringole o Brasil de vez, a médio e longo prazo, mas sabe da importância, em ano eleitoral, de ter um remédio mais amargo para segurar a inflação, reduzir o preço do dólar e gerar mais emprego. Eu não sei se ele seguiria no cargo em um segundo governo. É cansativo, depende da disposição dele. Se ele quiser continuar dando sua contribuição, o presidente Bolsonaro vai indiscutivelmente topar na hora, mas não sabemos os planos pessoais dele", afirmou, na entrevista concedida à jornalista Jussara Soares, do Globo.

