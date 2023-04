FMI aumenta previsão de inflação global, favorecendo economia da América Latina

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A taxa de crescimento global dos preços ao consumidor será de 7% em 2023 e 4,9% em 2024, de acordo com o relatório recém-divulgado do FMI.

Segundo os dados indicados no documento da organização, a previsão para o ano corrente é revisada para cima, com taxas de inflação previstas mais baixas do que em 2022, ano em que os preços ao consumidor no mundo subiram 8,7% de acordo com o FMI.

Além disso, o FMI piorou sua previsão de crescimento do PIB global para 2,8% em 2023 e 3% em 2024.

América Latina

O PIB agregado da América Latina e do Caribe deverá crescer 1,6% este ano, de acordo com o relatório.

A Venezuela apresentará o maior crescimento econômico em 2023 entre os países da América Latina, com 5%.

O FMI observa que o Paraguai (4,5%) também verá grande crescimento este ano, seguido pelo Equador (2,9%), Peru (2,4%), Uruguai (2%), México e Bolívia (1,8%) e Colômbia (1%).

Segundo os especialistas do fundo, o PIB da maior economia da região, o Brasil, crescerá 0,9% em 2023. E a economia da Argentina, que está passando por uma profunda crise, crescerá apenas 0,2%.

Somente o PIB do Chile vai diminuir, em 1%, mas vai retornar a um crescimento de 1,9% em 2024.

Europa

O relatório diz também que uma escalada da crise ucraniana pode desencadear uma nova rodada de crise energética.

"Uma escalada do conflito na Ucrânia – agora em seu segundo ano – poderia desencadear uma nova crise energética na Europa e agravar a insegurança alimentar nos países de baixa renda."

Um aumento nos preços dos alimentos como resultado do possível fracasso em estender o acordo de grãos vai aumentar a pressão sobre os importadores, especialmente aqueles que têm meios financeiros limitados.

"Em meio a preços elevados de alimentos e combustíveis, a agitação social pode aumentar", adverte o documento.

O FMI melhorou sua previsão de crescimento do PIB russo em 2023 para 0,7%, enquanto reduziu as expectativas de crescimento econômico da Rússia em 2024 para 1,3%.

Para o ano passado, o FMI estimou a redução do PIB russo em 2,1%, o que está de acordo com as estatísticas oficiais russas.

Petróleo e dólar

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que os preços do petróleo cairão 24,1% em 2023 e 5,8% em 2024.

A organização estima que o preço médio do petróleo será de US$ 73,13 (R$ 365,56) por barril em 2023 e US$ 68,9 (R$ 344,42) por barril em 2024. Segundo o relatório, os preços vão continuar a cair para US$ 65,4 (R$ 326,92) em 2026.

Em 2022 os preços do petróleo subiram 39,2%, enquanto o preço médio foi de US$ 96,36 (R$ 481,68) por barril.

O dólar dos EUA, de acordo com o documento, se depreciou 6% em termos reais desde outubro de 2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.