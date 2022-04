FMI corta previsão de crescimento global por "ondas sísmicas" da guerra da Rússia na Ucrânia

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu nesta terça-feira sua previsão de crescimento econômico global em quase 1 ponto percentual, como efeito da guerra da Rússia na Ucrânia e com um aviso de que a inflação agora é um "perigo claro e presente" para muitos países.

A guerra deve desacelerar o crescimento e aumentar ainda mais a inflação, disse o FMI em seu último relatório Perspectiva Econômica Mundial, no qual alertou que suas estimativas foram marcadas por uma "incerteza incomumente alta".

Novas sanções à energia russa e a ampliação da guerra, uma desaceleração mais acentuada do que o previsto na China e um novo surto da pandemia podem frear ainda mais o crescimento e elevar a inflação, enquanto a alta dos preços pode desencadear agitações sociais.

O credor global, que rebaixou suas previsões pela segunda vez neste ano, disse que agora prevê crescimento global de 3,6% em 2022 e 2023, queda de 0,8 e 0,2 ponto percentual, respectivamente, ante a previsão de janeiro, dados os impactos diretos da guerra na Rússia e Ucrânia e repercussões globais.

O crescimento global no médio prazo deverá esfriar para cerca de 3,3%, em comparação com uma média de 4,1% no período de 2004 a 2013 e com crescimento de 6,1% em 2

"As perspectivas econômicas globais foram severamente prejudicadas, em grande parte por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia", escreveu o economista-chefe do Fundo, Pierre-Olivier Gourinchas, em publicação em um blog divulgada nesta terça-feira com o relatório atualizado.

A guerra exacerbou uma inflação que já vinha em alta em muitos países devido a desequilíbrios na oferta e demanda ligados à pandemia, com os últimos bloqueios na China provavelmente causando novos gargalos nas cadeias de suprimentos globais.

