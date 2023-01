FMI eleva previsão de crescimento para 2023 com reabertura da China e força nos EUA e Europa

Apoie o 247

CINGAPURA/WASHINGTON, 31 Jan (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou ligeiramente nesta terça-feira (31) sua perspectiva de crescimento global para 2023 devido à demanda "surpreendentemente resiliente" nos Estados Unidos e na Europa, uma redução nos custos de energia e a reabertura da economia da China após Pequim ter abandonado suas rígidas restrições Covid-19.



O FMI disse que o crescimento global ainda cairá para 2,9% em 2023, de 3,4% em 2022, mas as últimas previsões do World Economic Outlook marcam uma melhora em relação à previsão de outubro, de crescimento de 2,7% este ano, com alertas de que o mundo pode facilmente entrar em recessão.



Para 2024, o FMI disse que o crescimento global aceleraria ligeiramente para 3,1%, mas isso é um décimo de ponto percentual abaixo da previsão de outubro, já que o impacto total dos aumentos mais acentuados das taxas de juros do banco central desacelera a demanda.



O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, disse que os riscos de recessão diminuíram e os bancos centrais estão progredindo no controle da inflação, mas mais trabalho é necessário para conter os preços e novas interrupções podem vir de uma nova escalada da guerra na Ucrânia e na batalha da China contra a Covid-19 .

"Temos que estar preparados para esperar o inesperado, mas pode muito bem representar um ponto de virada, com o crescimento chegando ao fundo do poço e a inflação caindo", disse Gourinchas a repórteres sobre as perspectivas para 2023.



FORTE DEMANDA

Em suas previsões do PIB para 2023, o FMI disse que agora espera um crescimento do PIB dos EUA de 1,4%, acima dos 1,0% previstos em outubro e após um crescimento de 2,0% em 2022. Ele citou consumo e investimento mais fortes do que o esperado no terceiro trimestre de 2022, um mercado de trabalho robusto e fortes balanços de consumo.



O FMI disse que a zona do euro teve ganhos semelhantes, com crescimento de 2023 para o bloco agora previsto em 0,7%, contra 0,5% nas perspectivas de outubro, após crescimento de 3,5% em 2022. O FMI disse que a Europa se adaptou aos custos mais altos de energia mais rapidamente do que esperado, e uma redução dos preços da energia ajudou a região.



A Grã-Bretanha foi a única grande economia avançada que o FMI previu que entraria em recessão este ano, com uma queda de 0,6% no PIB, à medida que as famílias lutam contra o aumento do custo de vida, inclusive para energia e hipotecas.

CHINA REABRE

O FMI revisou a perspectiva de crescimento da China acentuadamente para 2023, para 5,2%, de 4,4% na previsão de outubro, depois que as políticas restritivas "zero-Covid" em 2022 reduziram a taxa de crescimento da China para 3,0% --um ritmo abaixo da média global pela primeira vez em mais de 40 anos. Mas o impulso da mobilidade renovada para o povo chinês será de curta duração.



O Fundo acrescentou que o crescimento da China "cairá para 4,5% em 2024, antes de ficar abaixo de 4% no médio prazo, em meio ao declínio do dinamismo dos negócios e ao lento progresso das reformas estruturais".



Ao mesmo tempo, as perspectivas da Índia permanecem robustas, com previsões inalteradas de uma queda no crescimento de 2023 para 6,1%, mas uma recuperação para 6,8% em 2024, igualando seu desempenho em 2022.



Gourinchas disse que juntas, as duas economias asiáticas serão responsáveis ​​por mais de 50% do crescimento global em 2023.



Ele reconheceu que a reabertura da China colocaria alguma pressão sobre os preços das commodities, mas "no geral, acho que vemos a reabertura da China como um benefício para a economia global", pois ajudará a aliviar os gargalos de produção que pioraram a inflação e criando mais demanda das famílias chinesas.



Mesmo com a reabertura da China, o FMI prevê que os preços do petróleo cairão tanto em 2023 quanto em 2024 devido ao menor crescimento global em relação a 2022.

RISCOS, PARA CIMA E PARA BAIXO

O FMI disse que há riscos tanto positivos quanto negativos para as perspectivas, com a acumulação de poupança criando a possibilidade de crescimento sustentado da demanda, particularmente para o turismo, e uma diminuição das pressões do mercado de trabalho em algumas economias avançadas ajudando a esfriar a inflação, diminuindo a necessidade de aumentos agressivos de taxas.



Mas enumerou riscos negativos cada vez maiores, incluindo surtos de Covid-19 mais generalizados na China e um agravamento da turbulência imobiliária do país.



Uma escalada da guerra na Ucrânia pode aumentar ainda mais os preços da energia e dos alimentos, assim como um inverno frio no ano que vem, enquanto a Europa luta para reabastecer o armazenamento de gás e compete com a China pelo fornecimento de gás natural liquefeito, disse o Fundo.



Embora a inflação nominal tenha caído em muitos países, uma flexibilização prematura das condições financeiras deixa os mercados vulneráveis ​​a reavaliações repentinas se as leituras da inflação não caírem.



Gourinchas disse que a inflação pode ter atingido o pico em alguns países, como os Estados Unidos, mas os bancos centrais precisam permanecer vigilantes e ter mais certeza de que a inflação está em trajetória descendente, principalmente em países onde as taxas de juros reais permanecem baixas, como na Europa.



"Portanto, estamos apenas dizendo, olhe, traga a política monetária ligeiramente acima do neutro, no mínimo, e mantenha-a lá. E então avalie o que está acontecendo com a dinâmica dos preços e como a economia está respondendo, e haverá muito tempo para ajustar o curso, para evitar apertos excessivos", disse Gourinchas.

