Fórum Econômico Mundial corta relações com a Rússia por conflito com Ucrânia

247 - O Fórum Econômico Mundial, que será realizado em Davos, na Suíça, anunciou que suspendeu as relações com a Rússia e que evitará vínculos com pessoas ou instituições sujeitas às sanções econômicas impostas ao país em função do conflito com a Ucrânia. O Fórum Econômico Mundial deverá acontecer entre os dias 22 e 26 de maio.

"Em consequência, o Fórum suspende todas as suas relações com entidades russas e não vai se relacionar com nenhuma pessoa, ou instituição, sob sanção", disseram os organizadores por meio de nota, conforme reportagem da AFP. A decisão também será válida para a reunião de cúpula anual.

