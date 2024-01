Fórum Econômico Mundial diz que mundo enfrenta "perspectiva sombria" com ameaças do clima e inteligência artificial

Apoie o 247

Por Laurie Goering

LONDRES (Fundação Thomson Reuters) - O progresso do desenvolvimento global pode ser interrompido devido ao aumento de conflitos, aceleração dos impactos da mudança climática e divisões cada vez mais profundas em relação à política, segundo uma pesquisa com especialistas em riscos, autoridades governamentais e líderes empresariais.

Eles também alertaram que a disseminação da desinformação, impulsionada em parte por novas ferramentas de inteligência artificial (IA), é um risco importante para eleições em 2024, o que poderia minar a legitimidade dos novos governos.

"É como olhar para baixo em uma grande tigela de espaguete - tudo está interconectado", disse Carolina Klint, do grupo de estratégia de risco Marsh McLennan, que fez parceria com o Fórum Econômico Mundial (WEF) em sua avaliação anual de riscos.

O relatório de risco, divulgado antes da reunião anual do WEF em Davos, na próxima semana, apresentou uma nota pessimista sobre a capacidade cada vez menor das instituições globais de lidar com problemas crescentes.

Quase um terço dos mais de 1.400 analistas entrevistados em setembro de 2023 disseram que viram um "risco elevado" de catástrofes globais, como desastres climáticos extremos, nos próximos dois anos, com dois terços prevendo tais eventos em uma década.

Para os próximos dois anos, a desinformação foi vista como a maior ameaça, seguida por eventos climáticos extremos, polarização social e insegurança cibernética.

Mas, na próxima década, os riscos climáticos e ambientais - desde a perda de biodiversidade até a escassez de recursos naturais - encabeçaram a lista.

MÚLTIPLOS RISCOS

A ampla gama de riscos de rápido crescimento representa um grande desafio para os governos. Os resultados da pesquisa sugerem por que pode ser tão difícil tomar medidas rápidas em relação às ameaças iminentes.

O aumento da temperatura global desde a era pré-industrial atingiu 1,48 graus Celsius em 2023, afirmaram cientistas europeus esta semana - sugerindo que o limite de 1,5 graus estabelecido no Acordo de Paris provavelmente será ultrapassado, pelo menos temporariamente, em 2024.

Cientistas afirmam que, se o aumento da temperatura acima de 1,5ºC for mantido, é "provável" que leve a grandes pontos de inflexão globais catastróficos nos sistemas terrestres, o que poderia gerar aumento da fome, conflitos, desastres climáticos, perdas naturais e aumento do nível do mar.

Esses riscos, combinados com a crescente disparidade econômica, as divisões no acesso a tecnologias essenciais e outros riscos, significam que as pessoas mais pobres e vulneráveis do mundo podem ficar cada vez mais "excluídas" das oportunidades.

"Será que estamos vendo o fim do desenvolvimento... um cenário em que o atual padrão de vida alcançado fica congelado?" Perguntou Zahidi em uma coletiva de imprensa em Londres.

Isso, por sua vez, alimentaria a migração, o crime, a radicalização e outros problemas, além de corroer a confiança nas instituições, segundo o relatório.

RISCO PARA ELEIÇÕES

O risco de conteúdos enganosos ou falsos para as principais eleições globais em 2024 - como nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Indonésia - é "significativo", disse Klint, líder de gerenciamento de riscos da Marsh na Europa.

Potencialmente, ela disse que isso "poderia fazer com que a legitimidade dos governos eleitos fosse questionada", um gatilho para a agitação social.

John Scott, diretor de riscos de sustentabilidade do Zurich Insurance Group, outro parceiro do relatório, alertou que, se os esforços para controlar a disseminação da desinformação e da informação incorreta falharem, "poderemos acabar em um mundo em que ninguém tem certeza em quem confiar".

No entanto, os esforços para controlar a desinformação também podem ultrapassar os limites, com os governos passando a controlar as informações "com base no que eles determinam como 'verdade'", o que pode minar as liberdades relacionadas ao acesso à internet e à imprensa, alertou o relatório.

Apesar dos cenários terríveis descritos no relatório, Zahidi disse que eles não são inevitáveis.

Algumas ameaças em potencial - como a expansão do uso da tecnologia de IA - poderiam ser aproveitadas para lidar com outros problemas complexos, incluindo o crime cibernético, acrescentou Zahidi.

"Sim, é uma perspectiva muito sombria. Mas de forma alguma é uma previsão difícil, rápida e definida do futuro. O futuro está muito em nossas mãos", disse ela.

