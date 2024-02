Freixo celebra resultado histórico do turismo internacional no Brasil

Valor de US$ 6,9 bilhões, de 2023, superou os gastos de 2014, ano da Copa do Mundo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, celebrou o resultado histórico do turismo internacional no Brasil em 2023. Os turistas estrangeiros que visitaram o país deixaram um montante recorde de US$ 6,9 bilhões (R$ 34,5 bilhões), conforme dados do Banco Central (Bacen) divulgados nesta segunda-feira (5). Esse valor supera em 1,5% a maior arrecadação registrada em 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo de futebol. Em 2014, visitantes estrangeiros deixaram US$ 6,8 bilhões na economia brasileira. A meta estabelecida no Plano Nacional de Turismo era um acréscimo na receita gerada pelo turismo internacional de 8,58% em 2023, porém, o resultado foi um crescimento anual de 41%. Em 2022, os turistas internacionais deixaram no Brasil US$ 4,9 bilhões. O novo Plano Nacional de Turismo, aprovado no fim de janeiro pelo Conselho Nacional de Turismo, tem como meta alcançar, em 2027, o montante de US$ 8,1 bilhões.

Freixo atribui esse resultado histórico ao trabalho realizado pelo governo Lula, destacando a reconexão do Brasil com o mundo após anos de isolamento internacional.

continua após o anúncio

O recorde ocorre em um ano de retomada do turismo, onde o número de turistas internacionais equiparou-se ao período pré-pandêmico, com aproximadamente 6 milhões de visitantes. Este patamar ficou 3% acima do estimado pela Organização Mundial do Turismo (OMT), representando 93% das entradas de 2019, último ano pré-pandemia. Os dados são da Gerência de Dados da Embratur em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF).

A Argentina permanece como principal país emissor de turistas para o Brasil, seguida pelos Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai. O Chile registrou a maior chegada de turistas em sua história, enquanto o Paraguai alcançou seu melhor resultado desde 1999.

continua após o anúncio

O aumento da conectividade aérea, com um aumento significativo na oferta de voos e assentos, é apontado como um dos fatores-chave para o recorde em divisas e o retorno do número de turistas internacionais ao Brasil. A oferta de voos aumentou mais de 40% em relação a 2022, com uma oferta de assentos 32,47% maior no ano passado em comparação ao anterior.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: