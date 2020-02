Fuga de dólares é recorde e R$ 34,9 bi deixaram o Brasil em 2020

247 - Nos dois primeiros meses de 2020, os estrangeiros saíram em fote aceleração da Bolsa brasileira. São R$ 918 milhões que evaporam por dia, 4 vezes mais que em 2019.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "em 2020, o saldo de investimento estrangeiro em ações brasileiras está negativo em R$ 34,9 bilhões. Em todo o ano de 2019, sem contar IPOs e follow-ons (oferta inicial e subsequente de ações, respectivamente), saíram R$ 44,5 bilhões."

A matéria ainda informa que "neste ano, marcado pelo temor de investidores com o impacto econômico do coronavírus, os estrangeiros retiraram mais recursos da Bolsa do que nos dez primeiros meses de 2019. Na última quarta-feira (26), quando o Ibovespa despencou 7% com o aumento do número de casos da doença fora da China, saíram R$ 3 bilhões."