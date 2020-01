Funcionárias do Citigroup em todo o mundo ganham 27% menos que homens

A remuneração mediana das funcionárias do Citi em todo o mundo era apenas 73% da mediana para homens, embora melhorando de 71% no ano passado, de acordo com uma análise interna edit

Reuters - As mulheres que trabalham no Citigroup ganham 27% menos do que os homens em uma base mediana global, disse o banco de Wall Street nesta quarta-feira.

A remuneração mediana das funcionárias do Citi em todo o mundo era apenas 73% da mediana para homens, embora melhorando de 71% no ano passado, de acordo com uma análise interna.

Para minorias nos Estados Unidos, a remuneração mediana foi de 94% da mediana das não minorias, acima dos 93% do ano passado.

O terceiro maior banco dos EUA disse que quer que as funcionárias cumpram pelo menos 40% das funções no nível de vice-presidente assistente até o nível de diretor-gerente até o final de 2021, com 8% dessas funções nos EUA ocupadas por negros.

O Citi e outros bancos de Wall Street estão sob pressão para divulgar o quanto a menos pagam para as mulheres em relação aos homens.