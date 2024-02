Funcionários BC rejeitam proposta do governo e marcam greve

Apoie o 247

247 – Funcionários do Banco Central rejeitaram a proposta apresentada pelo governo federal durante a Mesa de Negociação da categoria. Após a reunião, decidiram intensificar suas ações, entregando em massa cargos de chefia e anunciando uma greve de 48 horas nos dias 20 e 21 deste mês. A decisão foi tomada em uma assembleia convocada pelas principais associações sindicais que representam os servidores do BC.

A recusa à proposta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi esmagadora, com 97% dos participantes da assembleia optando por rejeitá-la. Como resultado, mais de 50 servidores já formalizaram o seu desligamento de cargos gerenciais, abrangendo diversas áreas cruciais da instituição, como o desenvolvimento do Pix e o Sistema de Transferência de Reservas (STR).

Os sindicatos que representam os funcionários do Banco Central enfatizam a urgência de uma revisão profunda na estrutura de carreira, incluindo questões como bônus de produtividade e requisitos de formação para os cargos técnicos. Além disso, pedem uma alteração na nomenclatura do cargo de analista para auditor, buscando uma valorização e reconhecimento profissional mais adequados.

Uma nova rodada de negociações com o governo está agendada para o dia 21 de fevereiro. Enquanto isso, os servidores aguardam uma proposta que atenda às suas demandas e permita o início de um diálogo construtivo visando resolver a crise que afeta a autarquia.

