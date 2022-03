Funcionários da Avibras entram em greve contra demissão de 420 trabalhadores

Avibras, maior empresa do setor de defesa no país, ingressou com um pedido de recuperação judicial na semana passada edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os trabalhadores da Avibras, maior empresa do setor de defesa no país, entraram em greve no início da manhã desta segunda-feira (21). A paralisação, decidida em uma assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos na principal fábrica da Avibras, em Jacareí (SP), foi uma resposta à demissão de 420 funcionários da companhia após a companhia ingressar com um pedido de recuperação judicial na semana passada.

De acordo com o jornal O Globo, a Avibras possui atualmente cerca de mil funcionários e a direção deverá realizar uma reunião com representantes da categoria no início da tarde de hoje. A empresa, fundada em 1960, registrou prejuízos nos últimos dois anos e possui dívidas que somam cerca de R$ 530 milhões.

Esta é a segunda vez que a Avibras ingressa com um pedido de recuperação judicial. O primeiro processo teve início em 2008 e foi concluído em 2010.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE