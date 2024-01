Funcionários do Banco Central farão paralisação de 24 horas, diz sindicato

Apoie o 247

Por Bernardo Caram BRASÍLIA (Reuters) - O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) informou nesta quarta-feira que a categoria fará uma paralisação de 24 horas na quinta-feira, enfatizando que a iniciativa pode resultar em interrupções operacionais em serviços da autarquia.

“A decisão de realizar a greve decorre da insatisfação dos servidores em relação ao tratamento dispensado às suas demandas, em meio a concessões assimétricas oferecidas a outras categorias típicas de Estado”, disse o sindicato em nota, prevendo adesão de 70% dos servidores do órgão.

De acordo com a entidade, o Orçamento de 2024 beneficia auditores fiscais da Receita Federal e a Polícia Federal, deixando de lado os servidores do BC, que pedem reajuste salarial e a criação de uma espécie de bônus de produtividade.

Os servidores da autoridade monetária já estão em operação padrão, o que tem provocado atrasos na divulgação de indicadores pelo BC, cenário que pode se agravar com a greve, segundo o sindicato.

Em dezembro, os funcionários do BC haviam aprovado o chamado estado de greve, indicando ao governo que parariam os trabalhos caso demandas da categoria não fossem atendidas.

