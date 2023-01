FUP aprova Jean Paul Prates para a presidência da Petrobrás: 'precisamos da soberania nacional'

O coordenador-geral da Federação Única de Petroleiros, Deyvid Bacelar, também afirmou que a estatal deve trabalhar como "indutora do desenvolvimento econômico e social do País" edit

247 - O coordenador-geral da Federação Única de Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirmou que a aprovação do senador Jean Paul Prates (PT-RN) para a presidência da Petrobrás "representa o início de uma nova era em direção ao crescimento e à retomada do papel da empresa como indutora do desenvolvimento econômico e social do País".

De acordo com Bacelar, o novo presidente da Petrobras é "mais uma demonstração do compromisso do governo com o povo brasileiro e a soberania nacional".

Como senador (PT-RN), Prates foi presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobrás (que reúne mais de 200 deputados e 40 senadores).

