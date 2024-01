FUP cobra investigação interna da Petrobrás sobre venda de refinaria abaixo do valor de mercado sob Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) formalizou, nesta sexta-feira (5), um pedido de investigação interna à Petrobrás sobre a venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) ao fundo Mubadala Capital, ocorrida em novembro de 2021. Em um ofício enviado ao presidente da estatal, Jean Paul Prates, a FUP destaca três principais reivindicações para esclarecer irregularidades no processo:

Investigação imediata: A FUP exige a realização imediata de uma investigação interna para apurar eventuais irregularidades, conflitos de interesse e avaliação inadequada na venda da Rlam para o fundo árabe Mubadala. Participação da FUP: Solicita a participação de um representante da FUP na comissão de investigação, assegurando o direito à informação e participação dos trabalhadores da Petrobrás em um assunto de extrema importância. Afastamento preventivo: Pede o afastamento preventivo dos gerentes envolvidos no processo de venda da Rlam, visando manter a integridade dos dados, informações e da própria investigação.

A base do pedido da FUP é o posicionamento da Controladoria Geral da União (CGU), divulgado em 4 de janeiro de 2024, que apontou a venda da Rlam por um preço abaixo do mercado. O documento da CGU destaca que a venda poderia ter aguardado a recuperação do mercado internacional de petróleo.

A FUP, representada pela Advocacia Garcez, pretende entrar com uma ação judicial para responsabilizar os envolvidos na venda da refinaria, buscar reparação dos prejuízos da Petrobrás e reverter a posse da Rlam à estatal.

Rebatizada como Refinaria de Mataripe, o cluster, composto pela refinaria e seus ativos logísticos, foi adquirido pelo fundo Mubadala Capital por US$ 1,65 bilhão. A FUP argumenta que a venda durante a pandemia e a baixa do preço do petróleo resultaram em uma desvalorização artificial da refinaria, conforme apontado pelo extenso parecer da CGU.

O coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, destaca que a venda da Rlam foi alertada pela FUP ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Poder Judiciário, ressaltando que a refinaria poderia valer entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões, conforme análise do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (INEEP).

O relatório da CGU não surpreende a FUP, que já havia denunciado irregularidades em 2021. Bacelar enfatiza a urgência da Petrobrás em proteger seus interesses e revisar negócios prejudiciais à empresa, considerando a divulgação pública do cenário e a necessidade de ações corretivas.

