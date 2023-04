FUP defende negociações para retomada da RLAM

Plano da Petrobrás de ampliar refino no país com novas tecnologias cumpre promessa de campanha e ajuda transição energética edit

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) considerou acertada a decisão da nova diretoria da Petrobrás de ampliar a capacidade de refino no Brasil, principalmente de diesel, via expansão de plantas existentes e a instalação de novas unidades de coprocessamento de óleo vegetal com diesel verde, seguindo, assim, promessa de campanha do governo Lula e contribuindo para o processo de transição energética. A estratégia de aumentar a produção nacional de combustíveis faz parte da revisão em curso do plano de negócios e gestão da Petrobrás para o período 2023/2027.

A FUP entende, porém, que o processo de crescimento da capacidade de refino da Petrobrás passa pela reintrodução da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) aos ativos da estatal, que voltaria a ter o controle da refinaria baiana. Proposta nesse sentido foi previamente apresentada pela FUP à comitiva do presidente Lula que esteve nos Emirados Árabes Unidos, neste final de semana, e que se reuniu com representantes do governo e do fundo árabe Mubadala Capital, que comprou a Rlam, atual refinaria de Mataripe, na Bahia, em novembro de 2021, por menos da metade de seu valor de mercado.

Conforme a sugestão da Federação, a retomada da Rlam pela Petrobrás seria objeto de negociações diplomáticas, para se estabelecer possíveis parcerias entre a Acelen (empresa que opera a Rlam) e a Petrobrás. O fundo Mubadala demonstra interesse em adquirir outros ativos no Brasil, entre eles a Braskem, onde a Petrobrás poderia conduzir um processo de negociação de ações junto à ex-Odebrecht e hoje Novonor, em troca do controle da refinaria baiana pela estatal.

Segundo fontes que acompanham o processo, nessas situações, podem ser estabelecidas trocas ou parcerias entre os dois negócios (Rlam e Braskem), tendo a Petrobrás, contudo, o controle operacional, acionário desses ativos. O fundo Mubadala, via Acelen, e em parceira com a Petrobrás, poderia investir não apenas em petroquímica, mas também em projetos de energias renováveis, como hidrogênio verde, que tem grande potencial na Bahia, devido ao Polo Petroquímico de Camaçari estar próximo à rede de transmissão que traz energia dos parques baianos de energia eólica e solar.

Empenhado na defesa da retomada da refinaria baiana pela Petrobrás, o coordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar, recebeu com ressalvas o memorando de entendimentos assinado no último sábado, 15, em Abu Dhabi, entre a Acelen e o governo da Bahia com a previsão de investimentos de R$ 12 bilhões em dez anos na expansão da Rlam, para a produção de diesel e querosene verdes. “Investimentos novos no país são muito importantes. Porém, o anúncio da Acelen é uma intenção de investimentos futuros. No presente, o que estão investindo na refinaria? Qual a estratégia de abastecimento do mercado baiano, e a que preço para o consumidor, diante da concorrência com a Petrobrás, que disputará o mercado baiano com preços competitivos, como já disse o presidente da companhia, Jean Paul Prates?”, ressalta Bacelar, acrescentando que a Acelen não tem compromisso com o abastecimento nacional. “Pode muito bem produzir diesel ou óleo bunker para exportação”, afirma.

Ele observa que o projeto de diesel verde da Rlam foi todo desenvolvido pela Petrobrás, pioneira da tecnologia para a produção de combustível renovável. “Ele já estava pronto quando Mubadala comprou a refinaria”, diz Bacelar, lembrando que projetos de processamento de diesel vegetal estão em curso em várias unidades da Petrobrás. É previsto que as refinarias da estatal processem, em quatro anos, 9,5 bilhões de litros de combustível R5 por ano, e 2,5 bilhões de litros anuais de diesel R100 (100% renovável).

A Repar (Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná) produz diesel renovável (Diesel H) desde 2021, já com 5 milhões de litros processados por dia. A refinaria de Cubatão (SP) começa operar diesel renovável R5 este ano; Regap (Refinaria Gabriel Passos, MG), Replan (Refinaria de Paulínia, SP), Reduc (Duque de Caxias, RJ) e Rnest (Abreu Lima, PE) iniciam produção de R5 no máximo em quatro anos.

Quanto às denominadas “plantas dedicadas”, ou seja, com diesel 100% renovável, a unidade de Cubatão inaugura produção em 2026. Há ainda projetos da Gaslub (RJ) e Rnest, com entrada em operação estimada para 2028.

Bacelar destacou ainda que a FUP acompanha o processo de investigação sobre possível relação entre as joias com diamantes, avaliadas em R$ 16,5 milhões, doadas a Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita, e a venda da Rlam. A federação dos petroleiros apresentou denúncia sobre o caso ao Ministério Público Federal (MPF), no início de março.

