FUP denuncia pressões sobre governo por subsídios ao gás na produção de fertilizantes da Unigel

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) denunciou nesta terça-feira (14) que o governo federal vem sendo pressionado pelo grupo petroquímico Unigel para a concessão de subsídios na aquisição de gás.

"A Unigel está fazendo um movimento de pressão muito forte sobre o governo, o Ministério de Minas e Energia e políticos para ter subsídios sobre o gás. Falam abertamente que se não tiverem subsídios vão parar as unidades de fertilizantes da Bahia e de Sergipe, arrendadas à empresa pela Petrobrás, no governo Bolsonaro", afirmou o diretor de Relações Internacionais da FUP, Gerson Castellano. "Isto é chantagem para obter mais benefícios governamentais. A Unigel tem estoques para ficar cerca de dois meses produzindo ureia e amônia sem precisar operar as unidades inteiramente”, acrescentou.

A Petrobrás arrendou as fábricas de fertilizantes na Bahia (Fafen-BA) e em Sergipe (Fafen-SE), para a empresa Proquigel Química, integrante do Grupo Unigel, em novembro de 2019, durante o governo Bolsonaro, por valor total de R$ 177 milhões para um período de 10 anos, prorrogáveis pelo mesmo período.

A Fafen-BA é uma unidade de fertilizantes nitrogenados, localizada no Polo Petroquímico de Camaçari no Estado da Bahia, com capacidade de produção total de ureia de 1.300 t/dia. Também comercializa amônia, gás carbônico e agente redutor líquido automotivo (Arla 32).

A Fafen-SE, localizada em Laranjeiras no Estado de Sergipe, tem capacidade de produção total de ureia de 1.800 t/dia. Comercializa também amônia, gás carbônico e sulfato de amônio.

A capacidade de produção da Fafen-PR é maior que a da Fafen-BA ou Fafen-SE: São 1.975 t/dia de ureia, 1.300 t/dia de amônia, além de dióxido de carbono e carbono paletizado, entre outros. Em 2014 e 2015, a Fafen-PR foi a unidade de fertilizantes nitrogenados com o melhor resultado (produção e financeiro) dentro do sistema Petrobrás.

