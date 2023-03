FUP: venda da Lubnor é incerta e aumenta o risco de desabastecimento em porto cearense

De acordo com a Federação Única dos Petroleiros, o empreendimento foi vendido por US$ 34 milhões, 55% abaixo da estimativa de valor de mercado edit

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirmou que incertezas e irregularidades podem impedir a conclusão do processo de venda da Refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), no Ceará. De acordo com a FUP, o empreendimento foi vendido por US$ 34 milhões, 55% abaixo da estimativa de valor de mercado, a Lubnor está localizada em um terreno de 400 quilômetros quadrados.

De acordo com a entidade, também existe o risco de desabastecimento no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, capital cearense, caso a nova empresa não consiga escoar a produção de combustível para embarcações. "A venda da Lubnor pode acarretar desabastecimento desses navios e impactar exportações e importações", disse Bacelar.

O presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí (Sindipetro-CE/PI), Fernandes Neto, destaca que a Lubnor não é apenas uma fábrica de asfalto e lubrificantes, mas o braço logístico da Petrobrás no Ceará. "Ela é responsável por entregar às distribuidoras locais óleo diesel, gasolina, querosene de aviação e GLP provenientes de outras refinarias, terminais, transportados até Fortaleza por navios, em operações de cabotagem ou, eventualmente, importação", disse.

A refinaria também é responsável por cerca de 10% da produção de asfalto no país, abastecendo todos os estados do Nordeste, e é produtora de lubrificantes naftênicos - produto próprio para usos nobres, como isolante térmico para transformadores de alta voltagem, amortecedores para veículos e equipamentos pneumáticos. Além disso, é a principal fornecedora da região Nordeste e fornece derivados para os estados do Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins.

Entre os produtos fabricados na refinaria estão os óleos combustíveis marítimos, conhecidos internacionalmente pelo nome MFs (marine fuels) ou IFOs (intermediate fuel oils), utilizados nas operações de abastecimento a navios (bunkering) de armadores nacionais ou estrangeiros, no Porto do Mucuripe. A Lubnor também fornece um segundo combustível naval: o óleo diesel marítimo (marine gasoil - MGO). Esses óleos são utilizados pelos navios como combustível em seus motores propulsores e auxiliares e em suas caldeiras.

