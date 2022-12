Futuro ministro da Agricultura, Fávaro promete reabrir o Brasil para o mundo: "prioridade"

Apoie o 247

247 - Futuro ministro da Agricultura e Pecuária, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) afirmou que sua prioridade à frente da pasta será reabrir o Brasil para fazer comércio com o mundo.

"A China é prioridade, o mundo é prioridade. O maior embaixador do Brasil é o presidente Lula. Nós vamos revender o Brasil. Um Brasil equilibrado, sustentável, produtivo. Tenho certeza que isso vai gerar muitas oportunidades para os brasileiros", declarou.

O futuro ministro ainda destacou a destruição promovida pelo governo Jair Bolsonaro (PL) no meio ambiente e resumiu: "o saldo é muito negativo". "Por incrível que pareça, talvez [o setor] não enxergue, mas o saldo é negativo. Perda de credibilidade, imagem muito ruim no mercado internacional. Ficou a sensação para o mundo do passa a boiada. Pode desmatar, pode queimar, pode destruir. Ficou aberta uma ferida no meio ambiente, que é o nosso maior ativo. Está destruindo a galinha dos ovos de ouro, que é ter chuva para poder ter produção. O saldo é muito negativo nesse aspecto, mas nós vamos reconstruir. Tenho certeza que o bom senso vai voltar a prevalecer. Os homens e mulheres de bem que produzem alimento vão reconhecer o grande trabalho do presidente Lula".

