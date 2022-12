Futuro ministro da Fazenda , Haddad derrubou pela metade dívida de R$ 63 bilhões de São Paulo

Apoie o 247

247 - Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda do governo do presidente diplomado Luiz INácio Lula da Silva (PT), reduziu à metade a dívida de R$ 63 bilhões que recebeu ao assumir a prefeitura de São Paulo, em 2013.

“Segundo dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação, Haddad assumiu a prefeitura em 1º de janeiro de 2013 com uma dívida de R$ 63,337 bilhões. E a entregou, quatro anos depois, com dívida de R$ 41,587 bilhões. Em valores corrigidos pela inflação (IPCA) no período, a redução foi da ordem de 50,6%”, diz a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Além disso, os investimentos em políticas públicas chegaram a R$ 13,6 bilhões durante a gestão do petista.

As despesas, contudo, cresceram acima da receita municipal. “No período, a receita foi de R$ 175,437 bilhões, e a despesa foi de R$ 179.049 bilhões”, diz a reportagem.

O aumento da despesa, porém, está ligado diretamente ao pagamento de precatórios que não haviam sido honrados pela gestão anterior.

