Futuro presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates renuncia ao mandato de senador

Prates abre mão do cargo horas antes da reunião do conselho de administração da Petrobrás, que poderá elegê-lo para o comando da companhia

Reuters - Indicado para a presidência da Petrobras, Jean Paul Prates apresentou na quarta-feira sua renúncia do mandato de senador, conforme publicado no Diário do Senado desta quinta-feira.

Prates abre mão do cargo horas antes da reunião do conselho de administração da Petrobras, marcada para esta quinta, que poderá elegê-lo para o comando da companhia.

A expectativa do governo é que ele já seja aprovado como presidente interinamente, para depois ser confirmado em definitivo em Assembleia de Acionistas, ainda a ser convocada. Movimento semelhante ocorreu com o seu antecessor, Caio Paes de Andrade.

