G-20 estuda plano de moratória para dívidas de países pobres e emergentes

247 - O G-20, grupo que reúne as principais economias do mundo, prepara um acordo para possibilitar que os países mais pobres tenham suas dívidas públicas congeladas. Segundo reportagem do jornal Financial Times, o acordo viabilizaria uma moratória que poderia ir de seis a nove meses, podendo ser estendida até 2021. A moratória ajudaria a minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus e reduzir os riscos de uma crise na dívida das economias dos mercados emergentes.

"O que é imediatamente necessário é dar espaço a essas pessoas para que elas não precisem se preocupar com o fluxo de caixa e o serviço de dívida que vai para outros países, e eles podem usar esse dinheiro para suas necessidades imediatas", teria dito um alto funcionário do G-20, segundo o Financial Times.

No final de março, o G-20 já havia anunciado que iria elaborar um planejamento visando fortalecer as economias dos mercados emergentes e para proteger os países mais pobres.

A inciativa aliviaria a falta de liquidez dos mercados emergentes, que até o final do mês passado já haviam registrado a saída de US$ 83 bilhões.

