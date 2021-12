Gabrielli diz que Brasil pode ter apagão de derivados após de venda de refinaria na Bahia

Apoie o 247

Clube de Economia

Do Tutaméia – “No curto prazo, estamos aumentando a nossa vulnerabilidade externa. No médio prazo, se a economia voltar a crescer mais rápido, vamos ter um apagão de derivados. Do ponto de vista da segurança nacional, da segurança energética, essa nossa política é um desastre. No longo prazo, estamos condenando o nosso país à subordinação econômica e à perda de soberania num produto que é absolutamente estratégico para a segurança nacional”.

Essa é a visão do economista Sergio Gabrielli sobre o significado da venda da refinaria Landulfo Alves a um fundo soberano dos Emirados Árabes. Ao TUTAMÉIA, o presidente da Petrobrás nos governos Lula e Dilma avalia o negócio — concretizado no dia 30 de novembro de 2021.

Nesta entrevista, ele trata do desmonte da empresa, do avanço dos acionistas sobre os resultados da companhia, da alta de preços dos combustíveis e da dinâmica do mercado internacional de energia. Fala também das possibilidades de reconstrução da Petrobras, do cenário político e das perspectivas para as eleições do ano que vem (acompanhe a íntegra no vídeo e se inscreva no TUTAMÉIA TV).

PUBLICIDADE