Galípolo: mudanças em agência de saneamento serão revogadas

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira (3), à GloboNews, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não fará mudanças na Agência Nacional de Águas (ANA), porque houve um equívoco na publicação da norma com alterações previstas na entidade.

Os atos publicados no domingo (1º) retiravam da agência a função de editar normas sobre saneamento no Brasil.

>>> 'Vamos combater as fake news e a desinformação', afirma Paulo Pimenta, novo ministro da Secom

De acordo com o secretário-executivo, as mudanças foram publicadas por engano. A revogação delas será publicada em breve, informou. Galípolo disse que o Marco do Saneamento não deve ser desfeito.

À GloboNews, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, disse que a ANA vai para o Ministério do Meio Ambiente.

>>> Alfredo Attié contesta Múcio e diz que bolsonaristas acampados devem ser coagidos a sair

"Vamos fazer uma discussão sobre o marco de saneamento com o setor privado, com as empresas estaduais de saneamento, com todo o setor, para verificar quais os ajustes que o modelo precisa", disse.

"Ele [o modelo do saneamento] já tem um período de realização. Há dificuldades para implantar esse novo modelo. O setor privado aponta quais são essas dificuldades. Estados e municípios também. Precisamos ajustar isso para conseguir alcançar a universalização".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.