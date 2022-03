Gás encanado deve subir 60% até agosto; Petrobrás quer subir o preço mais de 100%

Apoie o 247

247 - O preço do gás encanado pode acumular alta de 60% até agosto caso em função da política de preços da Petrobrás, que atrela os preços dos combustíveis no país ao preço internacional do petróleo, cujo barril está ao redor de US $100 por barril. Mas a empresa, sob comando bolsonarista, quer mais e pode elevar os preços acima de 100%.

Isso pode acontecer se a Petrobrás conseguir derrubar as liminares obtidas pelos estados de Alagoas, Espírito Santo, Sergipe, Rio de Janeiro e Santa Catarina que proíbem a estatal de aplicar reajustes (de cerca de 50%) na renovação dos contratos de fornecimento de gás para as distribuidoras, informa O Globo .

Desde 2021, o avanço nos preços do gás para o consumidor pode superar 250%. Paulo Pedrosa, da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), “Os preços elevados do gás vão prejudicar o orçamento de consumidores e da indústria, que vão perder competitividade”.

