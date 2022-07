Gasolina e diesel estão mais caros no Brasil do que no exterior

Apoie o 247

247 - A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) afirmou que, na média, o preço do diesel está 3% acima da média internacional e a gasolina, 2%. Para equipar os preços seria necessária uma redução média de R$ 0,16 e R$ 0,09, respectivamente. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (6) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Os preços de referência do óleo diesel e da gasolina no mercado internacional nesta terça-feira (5) diminuíram por conta da queda no preço do petróleo para perto de US$ 100 o barril no mercado internacional. Em consequência, os preços médios praticados no Brasil ficaram mais altos do que os vendidos no Golfo do México.

A gasolina no mercado da Bahia, por exemplo, estava 15% mais cara e o diesel, 7%, nessa terça-feira (5).

