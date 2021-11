Gasolina mais cara do século é resultado do golpe de 2016, diz Gleisi Hoffmann

Apoie o 247

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para afirmar que o preço da gasolina, que alcançou o maior valor do século, é fruto do golpe de 2016 contra a presidente eleita Dilma Rousseff.

“Preço da gasolina é o mais alto em 1 século. Foi p/ isso que deram o golpe, vender refinarias e ativos da Petrobras, dolarizar a produção...Me pergunto, cadê aquela gente que usava adesivo da presidenta nos carros e a xingava. Será q agora entendem onde tudo aquilo levou o país?”, postou a parlamentar no Twitter.

Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o litro do diesel S-10 subiu 4,8% na semana passada em relação à semana anterior, para um valor médio de R$ 5,29, e o litro da gasolina aumentou 3,15%, para R$ 6,562.

Confira a postagem de Gleisi Hoffmann sobre o assunto.

