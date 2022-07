Gasolina no Brasil está 8% mais cara que no exterior

Apoie o 247

247 - A gasolina no Brasil está 8% mais cara que no mercado internacional, de acordo com a associação de importadores de combustíveis (Abicom), informa o jornal O Globo.

O Preço de Paridade de Importação (PPI), política utilizada para sugar a renda dos brasileiros por meio da Petrobrás, não está sendo respeitada quando se trata de reduzir preços.

A Abicom estima que a gasolina deveria cair até R$ 0,31 por litro para voltar à paridade, já que o valor do barril de petróleo caiu para perto de US$ 100 nos últimos dias.

A diretoria da Petrobrás, o conselho da empresa e o governo Jair Bolsonaro (PL) estão em conversas para rever o preço, dada a pressão em relação à alta dos combustíveis. A dúvida é a valorização do dólar, que também é levada em consideração para calcular o preço dos combustíveis.

