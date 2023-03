Gasolina sobe R$ 0,17 na semana da reoneração

Já o preço do diesel, que foi cortado nas refinarias da Petrobrás, caiu 0,5% edit

247 - Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) mostram que a gasolina subiu em média R$ 0,17 na semana passada, quando o governo federal decidiu reonerar os combustíveis --uma alta de 3,3% que levou o litro do combustível a R$ 5,25. Com a retomada dos impostos e corte de preços da Petrobrás, o mercado espera R$ 0,26 por litro de alta.

Na quarta-feira, o governo passou a cobrar R$ 0,47 por litro de gasolina a título de PIS/Cofins. Para compensar parcialmente a alta, a Petrobras implementou no mesmo dia um corte de R$ 0,13 por litro no preço de venda de suas refinarias. Assim, o impacto final seria de R$ 0,34 por litro.

Uma das razões pelo efeito ser menor que o previsto é o fato de que o produto vendido ao consumidor tem 27% de etanol anidro.

Já o preço do diesel, que foi cortado nas refinarias da Petrobrás, caiu 0,5%.

