Gestores de ações que vendiam otimismo agora pedem paciência e dizem que Ibovespa não volta em menos de um ano

Do Infomoney – As marcas da onda de pânico provocada nos mercados, nos últimos dias, com o avanço do novo coronavírus, devem levar um bom tempo para serem apagadas dos preços dos ativos. Apenas nesta semana, o Ibovespa acumulou quatro circuit breakers e uma queda de mais de 25% em quatro pregões.

Um levantamento feito pela XP Investimentos com 30 gestores de ações mostra que a maioria acredita que levará ao menos um ano (56%) para a bolsa voltar aos níveis pré-carnaval, na faixa de 115.000 pontos.

Na sequência, aparecem aqueles que esperam que a recuperação ocorra entre seis e 12 meses (37%). Apenas 7% projetam a retomada em até um semestre.