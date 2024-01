Gleisi aponta hipocrisia bolsonarista em críticas ao déficit primário

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, disse em suas redes sociais que os bolsonaristas ignoram o fato de que o governo Lula teve de corrigir o aumento desordenado nos gastos públicos durante o governo Jair Bolsonaro, que gerou um impacto inevitável no resultado fiscal deste ano.

"Vamos refrescar a memória dessa gente. Bolsonaro praticou abuso econômico nas eleições e deixou terra arrasada no orçamento e nas políticas públicas, furou o teto de gastos em R$ 795 bilhões, deixou R$ 255,2 bi em despesas não pagas e ainda tem a PEC dos Precatórios, dívida de R$ 90 bilhões que ele jogou pra frente. E sem falar no calote bilionário na Caixa, liberou uma torneira de empréstimos sem garantias de que dinheiro voltaria", escreveu a presidente do PT na plataforma social X (antigo Twitter).

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base em dados da execução orçamentária, o governo central deve ter encerrado o ano de 2023 com um déficit primário de R$ 234,3 bilhões. O resultado oficial será divulgado no fim de janeiro pela Secretaria do Tesouro Nacional. O próprio Ministério da Fazenda já previa no início do governo Lula 3 um déficit primário, embora na ordem dos R$ 100 bilhões.

Parece piada o bolsonarismo criticar o governo Lula por um possível déficit de R$ 200 bilhões. Vamos refrescar a memória dessa gente. Bolsonaro praticou abuso econômico nas eleições e deixou terra arrasada no orçamento e nas políticas públicas, furou o teto de gastos em R$ 795 bilhões, deixou R$ 255,2 bi em despesas não pagas e ainda tem a PEC dos Precatórios, dívida de R$ 90 bilhões que ele jogou pra frente. E sem falar no calote bilionário na Caixa, liberou uma torneira de empréstimos sem garantias de que dinheiro voltaria.

