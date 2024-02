Gleisi celebra pesquisa que aponta maioria contrária à privatização da Petrobrás: 'o povo sabe o valor'

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), comemorou os dados de uma recente pesquisa de opinião mostrando que a maioria da população brasileira é contra a entrega da Petrobrás para a iniciativa privada.

Levantamento PoderData, conduzido entre os dias 27 e 29 de janeiro de 2024, indica que apenas 27% da população brasileira apoia a privatização da Petrobrás. Uma maioria de 57% dos entrevistados se opõe à venda da principal empresa estatal do Brasil, enquanto 16% estão indecisos.

"Isso mostra que o povo entende a importância de uma empresa como a Petrobrás criada pelo Estado brasileiro, de R$ 552 bilhões, o maior valor em todos os tempos. Que esse discurso de criminalizar o serviço público fique pra trás, é o Estado forte pra atender aos interesses do povo, é soberania!", escreveu Gleisi em postagem nas redes sociais.

